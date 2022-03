Polizei Hagen

POL-HA: Polizeistreife schlichtet Streit wegen eines nichtangeleinten Hundes

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Wegen eines nichtangeleinten Hundes ist am Samstagnachmittag (26.03.2022) ein 49-jähriger Spaziergänger in einer Parkanlage in der Freiheitstraße mit einem 33-jährigen Hagener in Streit geraten. Der 33-Jährige ließ seinen Hund unangeleint durch den Park laufen. Der 49-Jährige, der mit seinen beiden kleinen Kindern unterwegs war, fordert den Mann daraufhin auf, den Hund anzuleinen. Dieser soll daraufhin aber ausfallend geworden sein und den 49-Jährigen mit folgenden Worten beleidigt haben: Arschloch, verpiss dich. Zudem soll er ihn geschubst haben. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife musste schlichtend einschreiten. Der 33-Jährige wurde wegen Beleidigung und Körperverletzung angezeigt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

