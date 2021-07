Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Kochtopf auf Herd vergessen

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Kuckuckstraße in Nordhorn alarmiert. Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 15.10 Uhr einen Kochtopf mit Speiseöl auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Das Öl entzündete sich, wodurch es zu einem Brand in der Küche kam. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

