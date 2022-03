Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher durch Messerstich in Genitalbereich schwer verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen Messerstich im Genitalbereich erheblich verletzt worden. Der derzeit in Hagen lebende Jugendliche hielt sich gegen Mitternacht im Bereich des Berliner Platzes am Hauptbahnhof auf. Gegen Mitternacht sei er nach eigenen Angaben von vier ihm unbekannten Männern plötzlich angegriffen worden. Der Jugendliche hat noch versucht zu flüchten, wurde dann aber von seinen Angreifern auf den Boden gerissen und mit Schlagstöcken malträtiert. Im Anschluss sind die Unbekannten geflüchtet. Bei dem Angriff habe einer der Täter dem Jugendlichen mit einem Messer in den Genitalbereich gestochen. Hierbei verletzte sich dieser schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Die Täter werden alle als zirka 35 Jahre alt beschrieben. Eine nähere Beschreibung liegt bisher nicht vor. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Kripo ermittelt derzeit die näheren Hintergründe zur Tat. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell