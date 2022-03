Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach mehrfacher Ruhestörung in Gewahrsam genommen

Hagen-Eilpe (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstag (29.03.2022) kurz nach Mitternacht einen Mann in Gewahrsam, nachdem er in seiner Wohnung in der Selbecker Straße fortlaufend laut Musik hörte und mehrfach die Nachtruhe störte. Der 51-Jährige war bereits gegen 22.30 Uhr von den Polizisten zur Ruhe ermahnt worden, es kam jedoch weiterhin zu Beschwerden durch Nachbarn. Insgesamt drei Mal suchten die Beamten den Hagener auf. Gegen 0.45 Uhr öffnete er ihnen augenscheinlich stark alkoholisiert die Tür. Er wurde aggressiv und schrie lautstark herum, sodass sie ihn in das Polizeigewahrsam brachten. Ein dort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 51-Jährige erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (arn)

