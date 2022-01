Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze an Silvester

Ennepetal (ots)

Am Silvestertag 2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Nach dem Jahreswechsel kam noch ein Einsatz dazu. Den Anfang machte eine medizinische Erstversorgung um 09:57 Uhr in Altenvoerde. Nach der ersten Behandlung des Patienten wurde der Einsatz um 10:28 Uhr mit der Übergabe an den Rettungsdienst beendet. Um 15:45 Uhr musste in der Voerder Straße eine Betriebsmittelspur nach einem technischen Defekt abgestreut werden. Hier war um 16:19 Uhr Einsatzende. Wieder eine Ölspur war der Einsatzgrund um 16:30 Uhr im Bereich Homberge. Um 16:57 Uhr konnte dieser Einsatz beendet werden. Der Jahreswechsel verlief ausgesprochen ruhig, allerdings musste ein Altpapiercontainer in der Neustraße um 00:37 Uhr gelöscht werden. Der erste Einsatz im Jahr 2022 wurde um 01:02 Uhr beendet.

