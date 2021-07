Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Am 13.07.2021 gegen 16:00 Uhr kam es zu Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Die Fahrerin eines BMW X3 parkte in der Schlossstraße am linken Fahrbahnrand ein. Beim Vorbeifahren striff ein silberner Peugeot, älteres Modell den einparkenden PKW. Der Fahrer setzt seine Fahrt zunächst fort, am Ende der Schlossstraße steig er jedoch aus, um nach möglichen Beschädigungen an seinem Fahrzeug zu schauen. Danach setzte er seine Fahrt fort, eine Kontaktaufnahme zur BMW - Fahrerin geschah nicht. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

