Polizei Hagen

POL-HA: Vier Katalysatoren von Fahrzeugen in Werkstatt abgesägt

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag, 28.03.2022, rief ein 38-Jähriger die Polizei zum Konrad-Adenauer-Ring. Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Freitag- und Montagmittag in den Hof seiner Werkstatt ein. Dazu kletterten sie über den Gittermattenzaun und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Anschließend sägten sie an vier PKW die Katalysatoren ab. Betroffen waren zwei Mercedes, ein Opel und ein Golf. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Das Sägeblatt fanden die Ermittler am Tatort. Ob die Gauner dieses schlichtweg vergaßen oder gestört wurden, ist unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell