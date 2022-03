Polizei Hagen

POL-HA: Mann begeht zwei Ladendiebstähle und kündigt weitere Taten an - Beamte nehmen den 34-Jährigen in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagmorgen (29.03.2022) nahmen Polizeibeamte einen 34-jährigen Mann in Gewahrsam, nachdem dieser zwei Mal als Ladendieb in Erscheinung trat. Bereits gegen 09.20 Uhr stahl der in Hagen wohnhafte Mann bei einem Drogeriemarkt in der Hohenzollernstraße zwei Parfümflaschen. Nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeibeamten begab er sich scheinbar auf direktem Wege zu einem Supermarkt in der Elberfelder Straße. Dort stahl er eine Flasche Wodka und wurde dabei beobachtet. Als die Beamten erneut mit ihm sprachen, kündigte er an, dass er weitere Ladendiebstähle begehen werde. Sie nahmen den alkoholisierten 34-Jährigen zur Verhinderung dieser weiteren Straftaten in Gewahrsam. Dabei verheilt er sich den Polizisten gegenüber äußerst aggressiv. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Wegen der Ladendiebstähle leiteten die Beamten Strafverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell