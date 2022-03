POL-EN: Gevelsberg- Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Hattingen (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am Montag in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 11:00 Uhr die Haustür einer Wohnung in der Oststraße auf. Bei der Rückkehr stellte die Bewohnerin fest, dass ihre Wohnungstür in der 3. Etage gewaltsam geöffnet wurde. Die Täter durchsuchten alle Räume und durchwühlten die Schränke und Schubladen. Als Beute erlangten die Täter Bargeld und Schmuck. Hinweise ...

