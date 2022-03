Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel-VW überschlägt sich auf der Quellenburgstraße

Sprockhövel (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Velbert war am Montagabend mit seinem VW auf der Quellenburgstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Haßlinghausen, als er aus bisher ungeklärten Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei entstand nur Flur- und Sachschaden, der 35-jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme fiel den eingesetzten Kräften Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers auf. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

