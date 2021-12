Polizei Hamburg

POL-HH: 211216-2. Zwei Haftbefehle nach Verdacht des gewerbsmäßigen Drogenhandels in Hamburg-Rahlstedt und im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) vollstreckt

Hamburg (ots)

Zeit: 16.12.2021, 07:00 Uhr

Ort: Hamburg-Rahlstedt, Wildschwanbrook und Schleswig-Holstein, Prisdorf

Gestern Morgen haben Beamte des für organisierte Kriminalität zuständigen Landeskriminalamts 6 (LKA 6) zwei Männer in Rahlstedt und Prisdorf (Schleswig-Holstein) verhaftet, die im Verdacht stehen, mit größeren Mengen Drogen gehandelt zu haben.

Intensive Ermittlungen hatten die Beamten bereits im vergangenen Jahr auf die Spur eines 44-jährigen Deutschen geführt, der verdächtig ist, im Internet im großen Stil mit Rauschgift gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Sommer 2020 wurden verschiedene Beweismittel sichergestellt, deren Auswertung zu einem mutmaßlichen Mittäter des Mannes, einem 53-jährigen Deutschen, führten.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen haben die beiden Männer gemeinschaftlich rund 79 Kilogramm Marihuana, neun Kilogramm Ecstasy und acht Kilogramm Haschisch in mehr als 1.600 Sendungen an Abnehmer im gesamten Bundesgebiet verkauft und verschickt. Offenbar war dabei der jüngere Tatverdächtige für den Vertrieb der Drogen im Internet, der ältere für deren Verpackung und Versand zuständig.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht Haftbefehle gegen die Verdächtigen und fünf Durchsuchungsbeschlüsse für die von ihnen genutzten Wohnungen und einen Self-Storage-Raum. Sie wurden gestern Morgen vollstreckt.

In der Wohnung des 44-Jährigen in Rahlstedt stellten die Ermittler neben mehreren Speichermedien auch 1.300 Euro und in der Prisdorfer Wohnung des 53-Jährigen ein Mobiltelefon, ein verbotenes Messer und 930 Euro Bargeld sicher. In der zweiten Wohnung des älteren Verdächtigen in Stellingen fanden die Beamten außerdem eine Vielzahl verschreibungspflichtiger Medikamente und noch unbenutztes Verpackungsmaterial zum Postversand.

Die Durchsuchungen einer weiteren dem älteren Mann zuzuordnenden Wohnung in Ottensen sowie eines von ihm angemieteten Abteils in einem Stellinger Self-Storage-Lager führten nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel.

Die Ermittlungen des Rauschgiftdezernats dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell