Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zeugen nach Belästigung gesucht

Hattingen (ots)

Am Samstag wurde eine 21-jährige Sprockhövelerin gegen 20:00 Uhr, auf der Moltkestraße von mehreren Personen belästigt. Sie passierte eine Gruppe von 3 - 4 jungen Männern, als einer der Männer sie am Arm fest hielt und fragte, ob sie nicht mit ihnen kommen wolle. Als ein anderer Mann ihr ans Gesäß fasste, befreite sich die junge Frau aus dem Griff und lief in Richtung Innenstadt. Passanten fiel die aufgelöste Frau auf und sie informierten einen Rettungswagen, der die Frau zunächst in ein Krankenhaus brachte. Von hier wurde die Polizei verständigt. Zwei Personen könne sie wie folgt beschreiben:

1. Person (welche ihr am Arm gefasst habe):

- männlich, - ca. 170 - 175 cm groß, - normale Statur, - schwarze kurze Haare, - schwarze Jacke sowie Jeans, - weiße Schuhe (Firma: Nike), - kein Akzent. - wurde mit dem Namen Ali angesprochen

2. Person (welche ihr ans Gesäß gefasst habe):

- männlich, - ca. 170 - 175 cm groß, - athletische Statur, - schwarze mittellange Haare, - 3-Tage Bart, - dunkle Bekleidung, - silberner Ring, - kein Akzent.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Männergruppe geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

