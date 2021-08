Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.07.2021: Polizeieinsatz bei Versammlung am Schloss Oberwerries

Hamm (ots)

Teilnehmende einer Pilgergruppe erhoben auf ihrer Homepage nach einem Einsatz am 23. Juli am Schloss Oberwerries strafrechtlich relevante Vorwürfe gegenüber am Einsatz beteiligten Polizisten.

Zur Überprüfung der Vorwürfe hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, die aus Neutralitätsgründen durch das Polizeipräsidium Dortmund geführt und im weiteren Verlauf durch die Staatsanwaltschaft Dortmund bewertet werden.

Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens werden derzeit keine weiteren Angaben durch Polizei und Staatsanwaltschaft gemacht.(hei)

