Feuerwehr Dortmund

FW-DO: FEUER IN BRECHTEN, Brennen mehrere Mülltonnen an einer Garage.

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in der Früh erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Dortmund eine Meldung über einen Mülltonnenbrand in Brechten am Schimmelreiterweg. An der Einsatzstelle brannten mehrere Müllcontainer an einer Garagenanlage. Das Feuer drohte auf die Dachkonstruktion der Garage überzugreifen und der heftige Brandrauch zog direkt an der Fassade eines angrenzenden Wohngebäudes entlang. Erste Einheiten der zuständigen Feuerwache 2 (Lindenhorst) begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und konnten so eine weitere Brandausbreitung auf die Garagen verhindern. Weitere Kräfte kontrollierten das Wohngebäude auf Verrauchung. Zum Glück hatten die Bewohner die Fenster geschlossen und das Gebäude war rauchfrei.

Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund

Lagedienst

Detlev Klein

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell