POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Kellerräume

Gevelsberg (ots) - Am Samstag, den 08.03.2022, gegen 08:00 Uhr, wurde festgestellt, das bisher unbekannte Täter durch Hebeln der Terassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Hundeicken eindringen konnten. Das Objekt wurde durchsucht. Über Art und Umfang der Beute liegen zur Zeit keine Erkenntnisse vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: ...

