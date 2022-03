POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Firma

Gevelsberg (ots) - Am Donnerstag begab sich ein bisher unbekannter Täter, gegen 20:00 Uhr, in einen Getränkemarkt an der Hagener Straße. Unter Vorhalt eines Messers ging der Mann zur Kasse und forderte von der 46-jährigen Mitarbeiterin die Einnahmen. Die Mitarbeiterin übergab das Geld, worauf der Mann das Geschäft verließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter wird so beschrieben: -Männlich -Etwa 170cm ...

