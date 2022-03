POL-EN: Gevelsberg- Räuber zieht Messer in Getränkemarkt

Wetter (ots) - Am Donnerstag brachen Unbekannte im Laufe des Tages in ein Einfamilienhaus in der Straße an der Borg ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten diverse Räume und nahmen Schmuck an sich. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: ...

