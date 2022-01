Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizei ermittelt nach nicht angemeldeter Versammlung

Ludwigsburg (ots)

Nach einer nicht angemeldeten Versammlung am Donnerstagabend auf dem Marktplatz ermittelt die Polizei in Herrenberg gegen die mutmaßliche Initiatorin wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Gegen 17:00 Uhr hatten sich zunächst 40 und letztlich rund 70 Personen eingefunden, die von der 58-Jährigen begrüßt und angeleitet wurden. In einem "Lichterspaziergang" bewegten sich die Teilnehmenden gegen 17:20 Uhr durch die Altstadt, um sich eine halbe Stunde später wieder dort einzufinden und die Versammlung aufzulösen. Während des Aufzugs trugen die Teilnehmenden überwiegend keinen Mund-Nasen-Schutz und unterschritten immer wieder den Mindestabstand. Als Polizeibeamte die Identität der 58-Jährigen feststellen wollten, wurden sie von rund 20 Personen bedrängt und mussten mehrere Streifenwagenbesatzungen zur Unterstützung anfordern, um die Maßnahme durchführen zu können.

