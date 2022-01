Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Fünf Neufahrzeuge aufgebockt und Räder entwendet

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses an der Umgehungsstraße in Holzgerlingen fünf Mercedes-Neuwagen auf Steinen aufgebockt und die kompletten Radsätze gestohlen. Zudem montierte sie an einem weiteren Fahrzeug das Emblem samt Sensormotorik von der Fahrzeugfront ab. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Personen, die im Verlauf der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, zu melden.

