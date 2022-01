Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau - Döffingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Landhausstraße geparkten VW und machte sich anschließend aus dem Staub. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 zu melden.

