POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr durch durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt in ein Wohnhaus in der Maybachstraße in Merklingen. Der Einbrecher durchsuchte scheinbar das gesamte Haus und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

