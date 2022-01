Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr touchierte ein 76-jähriger Mercedes-Lenker beim rückwärtigen Ausparken auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts in der Prinz-Eugen-Straße einen rechts neben ihm geparkten Pkw Mazda. Hierbei verhakte sich der Kotflügel des Unfallverursachers am Heck des Mazdas. Als der 76-Jährige dann versehentlich vom Bremspedal auf das Gaspedal rutschte, zog er das andere Fahrzeug schließlich mit sich, was letztendlich dazu führte, dass der Mazda im weiteren Verlauf noch mit einem wiederum rechts daneben geparkten Pkw Citroen zusammenstieß. Bei dem Unfall entstand an den drei Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

