Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Drei Leichtverletzte und 50.000 Euro Sachschaden bei Unfall mit Polizeifahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Drei Polizeibeamte wurden am Mittwoch gegen 11:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der K 1060 in die B 295 bei Renningen leicht verletzt. Die 66-jährige Fahrerin eines Audi war auf der K 1060 von Renningen kommend an den Einmündungsbereich herangefahren und hatte an der roten Ampel angehalten. Als sie bei Grünlicht wieder losfuhr, stieß sie mit einem Mercedes Sprinter der Polizei zusammen, der in Richtung Weil der Stadt fuhr und dessen Fahrer mit Blaulicht und Martinshorn als erstes Fahrzeug eines Konvois bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Durch den Aufprall drehte sich der Sprinter, stieß gegen die Leitplanke und kippte zur Seite. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt, die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B 295 von Leonberg in Richtung Renningen bis gegen 14:55 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

