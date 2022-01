Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch 19:50 Uhr bis Donnerstag 16:30 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand in der Herrenberger Straße geparkten Hyundai und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Hyundai wurde ein Großteil der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die sich unter der Tel. 07031 13-2500 melden können.

