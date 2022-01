Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 10:00 und 15:00 Uhr vermutlich beim Ausparken oder Wenden einen Am Wolfsberg abgestellten BMW. Ohne sich um den an dem BMW verursachten Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer weiter. Das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-1201, bittet um Zeugenhinweise.

