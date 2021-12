Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Einen günstigen Moment hat ein Dieb am Montagmorgen in der Lothringer Straße ausgenutzt und sich eine Handtasche unter den Nagel gerissen. Die bestohlene 57-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie ihre Handtasche über die Schulter hängen hatte. Ein Fahrradfahrer entriss ihr diese beim Vorbeifahren. In der Tasche befand sich eine hohe Bargeldsumme, sowie der Haustürschlüssel. Der Täter war so schnell, dass die Frau nur angeben konnte, dass er oder sie eine graue Kapuzenjacke trug. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Herrenrad. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 369-2250 jederzeit an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße wenden. |elz

