Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

A831/Sindelfingen: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstag ein 22-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall beim Autobahnkreuz Stuttgart vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 12:25 Uhr auf der A 8 aus Richtung München kommend unterwegs und verlor vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der Überleitung zur Autobahn 831 in Richtung Stuttgart die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge stürzte er und stieß gegen eine Schutzplanke. Es entstand ein Schaden von insgesamt knapp 4.500 Euro. Die Überleitung zur A 831 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

