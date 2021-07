Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim) Unfall eines Radfahrers

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr hat sich ein 45-jähriger Radfahrer bei einem Unfall verletzt. Er ist den Radweg über die A 65 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Hochdorf-Assenheim entlanggefahren. Als er die Brücke hinunterfuhr, seien ihm in einer Kurve zwei nebeneinanderfahrende Radfahrer entgegengekommen. Der 45-jährige konnte zwischen beiden hindurchfahren, kam aber durch ein Bremsmanöver zu Fall wodurch er sich eine Platzwunde am Kopf und kleinere Abschürfungen zuzog. Der Rettungsdienst hat ihn später vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Radfahrer blieben unverletzt.

