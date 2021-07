Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Beinaheunfall durch alkoholisierten Autofahrer

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr sei es in der Hauptstraße beinahe zu einem Unfall gekommen, weil ein alkoholisierter Autofahrer fast mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr kollidiert ist. Der entgegenkommende Pkw habe den Unfall nur durch eine Vollbremsung gerade so verhindern können. Dessen Fahrer rief dann auch die Polizei und lotste sie zu einem Imbissladen, zu dem der scheinbar alkoholisierte Fahrer in Schlangenlinien fuhr. Als die Polizei vor Ort eintraf, trafen sie auch auf den 52-jährigen Autofahrer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Der Mann musste die Beamten daher zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Führerscheinstelle ist über den Vorfall informiert worden.

