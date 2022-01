Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Schwer verletztes Reh gefunden - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Beim Klärwerk Talhausen auf Gemarkung Markgröningen wurde am Donnerstagvormittag gegen 11:00 Uhr ein schwer verletztes Reh aufgefunden, das erhebliche Bissverletzungen aufwies. Möglicherweise ist das Tier durch einen freilaufenden Hund gehetzt und am Zugangstor des Klärwerks gerissen worden. In etwa 200 Metern Entfernung entdeckte der zuständige Jagdpächter ein totes Reh, das vermutlich ebenfalls gehetzt wurde und sich an einem Zaun das Genick brach. Am Donnerstagvormittag herrschte auf den Feldwegen rund um Talhausen reger Verkehr durch Fußgänger, Reiter und Fahrzeuge. Passanten, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

