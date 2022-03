POL-EN: Hattingen- Unbekannte brechen in Wohnwagen ein

Schwelm (ots) - Ein 20-jähriger Gevelsberger war am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw auf der Talstraße in Richtung Wuppertal unterwegs. In gleicher Richtung fuhr ein 60-jähriger Kleinkraftradfahrer. Als der 20-Jährige den Kleinkraftradfahrer überholte, sah er im Rückspiegel, wie der 60-Jährige ohne erkennbaren Grund nach rechts von der Fahrbahn ab kam und in den Straßengraben geriet. Der 60-jährige Wuppertaler ...

mehr