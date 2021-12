Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Diebstahl an Auto

Heidelberg-Weststadt (ots)

Als der Fahrer eines Daimler-Benz am vergangenen Freitagmittag in der Straße Czernyring zu seinem Auto kam und wegfahren wollte, waren nach dem Starten nur laute Motorgeräusche wahrnehmbar. Er hatte sein Auto dort bereits am 05.12.2021 zum Parken abgestellt. Er stellte dann fest, dass an der Unterseite des Fahrzeugs Teile abmontiert und gestohlen waren.

