Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Versuchter Einbruch in Auto - zwei Tatverdächtige festgenommen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Zeugen teilten der Polizei am Sonntagmorgen mit, dass zwei Männer im Stadtteil Schwetzingerstadt gerade versuchten, ein geparktes Auto aufzubrechen. Die Zeugen beobachteten gegen 7.30 Uhr, wie die beiden Männer gerade versuchten, mit einer Whiskey-Flasche an einem in der Werderstraße geparkten Auto die Beifahrerscheibe einzuschlagen. Als sie die Zeugen bemerkten, ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten in Richtung Seckenheimer Straße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren in Tatortnähe als Tatverdächtige festgenommen werden. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Alkoholtests ergaben Werte von 1,9 und 2,4 Promille. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des versuchten Autoeinbruchs ermittelt.

