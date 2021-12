Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend im Ortsteil Baiertal wurde eine 28-jährige Citroen-Fahrerin leicht verletzt. Ein 61-jähriger Mann war mit seinem Linienbus auf der Alten Bahnhofstraße in Richtung Horrenberg unterwegs. Wegen Gegenverkehrs bei mangelnder Fahrbahnbreite musste er in Höhe der Klingenbruchstraße am Fahrbahnrand hinter geparkten Fahrzeugen anhalten. Als ein entgegenkommender Bus ebenfalls anhielt und ihm die Weiterfahrt ermöglichte, fuhr er vom Fahrbahnrand an, übersah dabei jedoch die vor ihm ebenfalls gerade anfahrende Citroen-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei zog sich die 28-Jährige leichte Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell