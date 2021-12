Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis: Riskantes Überholmanöver - Wer kann Hinweise geben?

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem riskanten Überholmanöver am Samstagabend ermittelt das Polizeirevier Weinheim gegen eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin. Sie soll gegen 20:15 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Leutershausen und Schriesheim trotz Gegenverkehr plötzlich ausgeschert sein um eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Der Fahrer eines entgegenkommenden VW musste eine Vollbremsung bis zum Stillstand einlegen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Mercedes-Fahrerin setzte ihren Weg fort. Der VW-Fahrer wendete daraufhin, fuhr der 53-Jährigen hinterher und alarmierte das Polizeirevier Weinheim. Die Beamten kontrollierten die Frau wenig später in Weinheim. Diese gelangt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige. Zeugen, die den Vorfall auf der Bundesstraße beobachtet haben oder möglicherweise selbst betroffen waren, werden gebeten, sich unter 0621 10030 an die Ermittler zu wenden.

