Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Mehrere geparkte Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Heidelberg-Bergheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte unbekannte Täter mehrere geparkte Fahrzeuge im Stadtteil Bergheim. Die Unbekannten beschädigten in der Rohrbacher Straße, nahe dem Haupteingang zum Bergfriedhof, mindestens sechs am Fahrbahnrand abgestellte Autos. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

