Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch in Wohnung

Schwelm (ots)

Ein Unbekannter Täter versuchte in der kurzen Abwesenheit der Bewohnerin am Donnerstag zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr, in eine Wohnung in der Wilhelmstraße einzubrechen. Der Täte versuchte durch Hebeln die Eingangstür zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Er ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt.

