Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe brechen roter Seat auf- Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (26.10.), in der Zeit von 18:00 bis 18:20 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines roten Seat Arona ein. Das Fahrzeug war auf einem Wanderparkplatz am Hemmerdener Weg in Höhe von Zweifaltern abgestellt. Da sich keine Wertsachen im Auto befanden, machten der oder die Diebe keine Beute.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell