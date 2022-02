Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Einbrüche in diverse Vereinsheime.

Lippe (ots)

Zwischen dem 15. und 31. Januar 2022 drangen bislang Unbekannte in das Vereinsheim eines Tennisclubs in der Höxterstraße ein. Sie hebelten mehrere Türen und ein Fenster auf, um in das Vereinsheim zu gelangen. Dort entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag, bevor sie flüchteten. Zuletzt berichteten wir bereits von einem Einbruch in das Vereinsheim des TuS WE Lügde am "Neuen Wall" in der Zeit vom 23.-29.01.2022 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5133675) und von einem Einbruch vom 24. auf den 25.01.2022 in das Vereinsheim eines Golf-Clubs in der Straße "Am Golfplatz" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5130707). Hier machten die Täter offensichtlich keine Beute. Ein Tatzusammenhang der drei Einbrüche kann nicht ausgeschlossen werden. Wer in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Vereinsheime gemacht hat, richtet sich bitte unter der (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell