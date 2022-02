Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Streifenwagen im Einsatz in Verkehrsunfall verwickelt.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (01.02.2022) ereignete sich auf der Bielefelder Straße in Höhe der Sprottauer Straße ein Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren - unter diesen befand sich auch ein Streifenwagen der Polizei Lippe. Dieser war mit Sonder- und Wegerechten gegen 12.45 Uhr auf der Bielefelder Straße aus Richtung Heidenoldendorf kommend auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Richtung Detmolder Innenstadt unterwegs. In Höhe der Einmündung Sprottauer Straße überholten die Einsatzkräfte linksseitig eine Fahrzeugschlange. Trotz Nutzung des Martinhorns und Blaulichts fuhren nicht alle Verkehrsteilnehmenden in der Fahrzeugschlange möglichst weit rechts, so dass eine 18-Jährige aus Bad Salzuflen den von hinten kommenden Streifenwagen augenscheinlich übersah. Beim Abbiegen nach links in Richtung Sprottauer Straße stieß sie mit ihrem Opel Astra gegen den Streifenwagen, in dem sich ein 24-jähriger Polizeibeamter und seine 23-jährige Kollegin befanden. Das Polizeifahrzeug wurde durch den Anstoß nach links in den Gegenverkehr gelenkt. Dort streifte es zuerst seitlich den entgegenkommenden Mazda einer 65-jährigen Detmolderin und stieß anschließend frontal mit dem Opel Meriva einer 35-Jährigen aus Detmold zusammen. Durch die Kollision wurde der Opel Meriva rückwärts in eine unbesetzte Bushaltestelle geschoben. Beim Zusammenstoß erlitten sowohl die zwei Insassen des Opel Merivas sowie die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen leichte Verletzungen, die im Anschluss in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Die Schadenshöhe an der Bushaltestelle und den vier beteiligten Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, liegt nach ersten Schätzungen bei rund 50.000 bis 60.000 Euro. Für die Unfallaufnahme blieb die Bielefelder Straße komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell