Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Brand in leerstehendem Gewerbegebäudekomplex - Zeuginnen und Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Dienstagmorgen (01.02.2022) zu einem Brand in die Augustdorfer Straße nach Pivitsheide gerufen. Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Bundespolizei, der dort zufällig vorbeifuhr, dass ein leerstehender Gewerbegebäudekomplex in Flammen stand und wählte den Notruf. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten des Gebäudes, die bis in die frühen Morgenstunden andauerten. Die Augustdorfer Straße musste daher bis ca. 9.00 Uhr gesperrt bleiben. Die Ermittlungen der Kripo zur Brandursache laufen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Wer in der Nacht Verdächtiges beobachtet hat, setzt sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 1 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell