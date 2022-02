Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch im DRK-Testzentrum.

Lippe (ots)

Mehrere Laptops, Tablets und ein Telefon - diese Beute machten Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag (31.01.-01.02.2022), nachdem sie sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Testzentrum des DRK Bevölkerungsschutzes verschafft hatten. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten in der Lageschen Straße und flüchteten anschließend mit ihrem Diebesgut. Wer Hinweise zum nächtlichen Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell