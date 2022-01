Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Vandalismus an Bäumen - Hinweise erbeten.

Lippe (ots)

Zwischen dem 22. und 24. Januar 2022 (Samstag bis Montag) beschädigten bislang Unbekannte im Stadtgebiet zahlreiche Bäume bzw. deren Schutzvorrichtungen. Die Motivation der Täter ist bislang völlig unklar. Aufgrund der zeitlichen Nähe ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Entlang des Radweges am Viethberg, zwischen Heidenoldendorf und Hiddesen, schnitten die Täter Baumgurte, Wildschutzspiralen und Wassersäcke von den Bäumen ab. Dort wurden im Herbst des Jahres 2019 bereits zahlreiche Bäume beschädigt, indem man sie abgeknickt hatte.

Weiterhin schnitten sie die Baumgurte an 16 Birken entlang des Birkendamms, an 5 Birken am Eichenkrug sowie an 9 Birken in der Freibadstraße bzw. in der Schwarzenbrinker Straße ab.

Darüber hinaus suchten die Sachbeschädiger eine Obstplantage "Am Busch" heim. Dort trennten sie die Baumgurte ab und entfernten den Rehschutz sowie angebrachte Baumbeschilderungen von etwa 30 Bäumen.

Der Gesamtschaden an den etwa 130 angegangenen Bäumen beläuft sich auf über 10.000 Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang oder Hinweise auf die Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

