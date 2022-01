Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher erbeuten Katalysatoren und Kupfer.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen (28. Januar 2022) drangen Einbrecher auf das Gelände eines Auto- und Metallverwertungsbetriebes an der Ohmstraße ein. Zwischen 0.45 und 1.45 Uhr brachen sie in eine Lagerhalle ein und stahlen 45 Katalysatoren sowie Kupfer im Gesamtwert von über 3.500 Euro. Aufgrund einer installierten Video-Überwachungsanlage können die Täter wie folgt beschrieben werden: Beide Einbrecher sind männlich und zwischen 20-50 Jahre alt. Einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover, Handschuhe, graue Jogginghose sowie schwarze Sneaker. Der zweite Mann trug eine schwarze Sturmhaube, graue Jacke, Handschuhe, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Ihre Beute haben die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, teilt diese bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 mit.

