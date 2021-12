Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) VW-Fahrer unter Alkohol am Steuer

Oberndorf (ots)

Ein VW-Fahrer ist am Mittwochabend einer Polizeistreife aufgefallen, wie er vom Talplatz rasant in die Talstraße abgebogen ist und Richtung Altoberndorf davonbrauste. Die Beamten im Streifenwagen holten den 28-Jährigen ein und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Da er nach Alkohol roch und auch im Innern des Autos eine leere Bierdose in der Getränkeablage stand, veranlassten die Beamten einen Atemalkoholtest. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Blutprobe an. Allerdings wehrte sich der Autofahrer erheblich gegen die Anordnung, weshalb ihm für kurze Zeit Handschellen angelegt werden mussten. Die Autoschlüssel wurden ihm im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen abgenommen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell