Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Frau fällt Handy durch die Zugtoilette - Bundespolizisten stellen das Mobiltelefon sicher

Regensburg (ots)

Eine Tschechin hat am Freitag (30. Juli) auf einer Zugtoilette ihr Handy verloren. Beamte der Bundespolizei Regensburg suchten den Gleisbereich ab und fanden das Gerät.

Am Samstag (31. Juli) meldete eine tschechische Staatsangehörige über ein Kontaktformular den Verlust ihres Handys bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Die Beamten informierten am Montag (2. August) das zuständige Bundespolizeirevier Regensburg.

Die Frau hatte angegeben, in dem Zug aus München die Toilette ungefähr eine Minute vor dem Hauptbahnhof Regensburg benutzt zu haben. Aus unbekannten Gründen fiel das Mobiltelefon in die Toilette - und von dort direkt auf die Gleise. Die Bundespolizisten suchten den Gleisbereich in der Nähe des Hauptbahnhofs ab, fanden tatsächlich das Mobiltelefon und stellten es sicher. Am Gerät war das Display zersplittert. Ob es noch funktionstüchtig ist, konnte nicht geklärt werden.

Warnung:

Das Verhalten der Frau, indem sie die Polizei verständigte, war genau richtig. Es kann passieren, dass Gegenstände in den Gleisbereich fallen. Grundsätzlich gelten dann folgende Verhaltenshinweise:

- Begeben Sie sich nicht selbstständig in den Gleisbereich, um verlorene Gegenstände zu holen! Moderne Züge kann man heute erst sehr spät hören- und Schienenfahrzeuge können nicht ausweichen! - Verständigen Sie stattdessen das Bahnpersonal bzw. die Bundespolizei! - Verlieren Sie lieber Ihr Handy statt Ihr Leben!

