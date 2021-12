Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt (15.12.2021)

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Zähringerstraße und Romäusring ereignet hat, ist eine 83 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt worden. Ein 35-jähriger Fahrer eines Volvos war gegen 15.50 Uhr auf dem Romäusring unterwegs und bog nach links auf die Zähringerstraße ab. Beim Abbiegen übersah der Volvo-Fahrer die Fußgängerin, die gerade im Begriff war, die Zähringer Straße zu überqueren. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen dem Auto und der Fußgängerin, in deren Folge die Frau zu Boden stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Nach einer Erstbehandlung brachten die eingesetzten Rettungskräfte die 83-Jährige zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.

