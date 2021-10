Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Sturmtief "Ignatz" sorgt für 51 Einsätze der Feuerwehr Hamburg im gesamten Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Hamburg Stadtgebiet, Zeitraum 21.10.2021 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Einsatzstichworte "Wasser" und "Droht zu fallen"

Bereits am Mittwoch warnte der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen bis 90 km/h mit kräftigen Schauern und Gewittern für Mittwochnacht und den gesamten Donnerstag. Am frühen Donnerstagmorgen erreichte das Sturmtief "Ignatz" Hamburg und sorgte im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr für insgesamt 51 wetterbedingte Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Es handelte sich in der Vielzahl um Einsätze mit dem Stichwort "Droht zu fallen" bei denen Bäume oder Äste drohten auf Verkehrswege zu fallen oder diese bereits um- bzw. herabgestürzt sind. Durch die zeitweisen starken Regenschauer sowie durch mit Herbstlaub verstopften Siele und Einläufe kam es ebenfalls zu Einsätzen mit dem Stichwort "Wasser", bei denen sich das Regenwasser auf der Straße sammelte und nicht abfließen konnte. Personen wurden bei den Einsätzen nicht verletzt.

Besonders erwähnenswert war ein Einsatz in der Beisserstraße in Hamburg Ohlsdorf. Hier sind aufgrund des Sturms zwei Bäume mit einer Höhe von jeweils ca. 15m umgestürzt. Ein Baum lag auf der Straße und den dort parkenden PKW, der zweite Baum lehnte an ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus. Nachdem der Straßenbereich zügig geräumt werden konnten, wurde mit Hilfe einer Drehleiter sowie des Krans der Technik- und Umweltschutzwache der Feuerwehr Hamburg der zweite Baum entfernt und abgelegt. Dieser Einsatz wurde von 14 Einsatzkräften nach drei Stunden erfolgreich abgearbeitet.

Neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr waren diverse Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell