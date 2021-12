Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Einbrecher scheitert an Hauseingangstür

Schramberg (ots)

Zu stabil für einen Einbrecher war eine Hauseingangstür an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße. Sie hielt einem Aufbruch in den letzten Tagen stand, wurde aber bei der Tat erheblich beschädigt. Der Hausbesitzer stellte die Beschädigungen erst jetzt fest und meldete den Einbruchsversuch der Polizei. Diese sicherte Hebelspuren an der seitlichen Eingangstüre, die zu einem Treppenhaus und einem Laden führt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 27010 entgegen.

