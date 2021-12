Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Schlangenlinienfahrt fällt auf

Rottweil/Deißlingen (ots)

Unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand am späten Mittwochnachmittag ein 40 Jahre alter Autofahrer, der auf der B27 zwischen Deißlingen und Lauffen wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Ein Verkehrsteilnehmer, der auf dem Abschnitt auch unterwegs war, hatte die Polizei wegen der "Schlangenlinienfahrt" informiert. Eine Streifenbesatzung erkannte den Honda-Fahrer in der Königstraße und hielt ihn an. Ein Atemalkoholtest bei der Kontrolle ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille, weshalb ein Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe abnahm. Den Führerschein stellten die Beamten noch an Ort und Stelle sicher und auch die Autoschlüssel musste der Mann sofort abgeben. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.

